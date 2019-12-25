Петербуржцы предстанут перед судом за подделку паспорта для получения чужих пенсионных накоплений

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

В Петербурге утвердили обвинительное заключение по делу о хищении денежных средств умершей женщины. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Четыре местных жителя обвиняются в мошенничестве. По версии следствия, обвиняемая в марте 2018 года познакомилась в Ломоносове с одинокой 77-летней женщиной. Воспользовавшись преклонным возрастом пенсионерки, под предлогом ухода, фигурантка уголовного дела вывезла жертву в деревню Горбунки, где вместе с мужем разработала преступный план хищения пенсионных накоплений потерпевшей.

В мае 2019 года после смерти пенсионерки соучастники изготовили её поддельный паспорт, заменили в документе снимок на фотографию матери одного из обвиняемых. Вместе с матерью мужчина прибыл в банк и на почту, где они предоставили поддельный документ, получив более 1 млн рублей накоплений умершей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее полиция в Петербурге задержала мужчину, подозреваемого в хищении квартиры умершего гражданина.

Фото: Piter.TV