Общественным транспортом с начала года воспользовались более 1,2 млн жителей Петербурга

Доходы от перевозки пассажиров и багажа за три квартала – 40,2 млрд рублей.

Более 1,2 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом Петербурга в течение девяти месяцев текущего года. Это на 54 млн человек больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в городском комитете по транспорту 10 октября.

Порядка 503,4 млн пассажиров перевезено метрополитеном, 193,8 млн – трамваями и троллейбусами ГУП "Горэлектротранс", 563,8 млн – автобусами ГУП "Пассажиравтотранс" и негосударственных перевозчиков. Транспортная работа суммарно составила свыше 422 млн километров.

На маршруты выпустили более 1,3 млн трамваев, троллейбусов и автобусов, а доходы от перевозки пассажиров и багажа за три квартала – 40,2 млрд рублей.

Также отмечается, что выдано 49,7 млрд рублей субсидий.

Ранее мы рассказывали о том, что на маршруте №128 в Петербурге стартовало тестирование нового электробуса.

Фото: Piter.TV