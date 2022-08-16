  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Общественным транспортом с начала года воспользовались более 1,2 млн жителей Петербурга
Сегодня, 14:07
127
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Общественным транспортом с начала года воспользовались более 1,2 млн жителей Петербурга

0 0

Доходы от перевозки пассажиров и багажа за три квартала – 40,2 млрд рублей.

Более 1,2 млн пассажиров воспользовались общественным транспортом Петербурга в течение девяти месяцев текущего года. Это на 54 млн человек больше, чем в аналогичный период прошлого года, сообщили в городском комитете по транспорту 10 октября. 

Порядка 503,4 млн пассажиров перевезено метрополитеном, 193,8 млн – трамваями и троллейбусами ГУП "Горэлектротранс", 563,8 млн – автобусами ГУП "Пассажиравтотранс" и негосударственных перевозчиков. Транспортная работа суммарно составила свыше 422 млн километров. 

На маршруты выпустили более 1,3 млн трамваев, троллейбусов и автобусов, а доходы от перевозки пассажиров и багажа за три квартала – 40,2 млрд рублей. 

Также отмечается, что выдано 49,7 млрд рублей субсидий. 

Ранее мы рассказывали о том, что на маршруте №128 в Петербурге стартовало тестирование нового электробуса. 

Фото: Piter.TV 

Теги: автобусы, метро, общественный транспорт, трамваи и троллейбусы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии