На Кораблестроителей частично обрушился фасад дома

К счастью, никто не пострадал.

На Васильевском острове в Петербурге произошло частичное обрушение фасада жилого дома. Об этом пишет 78.ru.

Инцидент случился 20 июля на улице Кораблестроителей, 19к1. К счастью, никто не пострадал. Обвалилась большая часть здания.

Ранее мы сообщили о том, что в Транспортном переулке паркинг обрушился на автосервис. Пострадавших нет. Следователи организовали проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ).

Фото: 78.ru