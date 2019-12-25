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На Кораблестроителей частично обрушился фасад дома
Сегодня, 11:30
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На Кораблестроителей частично обрушился фасад дома

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К счастью, никто не пострадал.

На Васильевском острове в Петербурге произошло частичное обрушение фасада жилого дома. Об этом пишет 78.ru. 

Инцидент случился 20 июля на улице Кораблестроителей, 19к1. К счастью, никто не пострадал. Обвалилась большая часть здания. 

Ранее мы сообщили о том, что в Транспортном переулке паркинг обрушился на автосервис. Пострадавших нет. Следователи организовали проверку по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при проведении строительных и иных работ). 

Фото: 78.ru 

Теги: обрушение дома, происшествия, улица кораблестроителей
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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