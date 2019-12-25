Объём платежей за образовательные услуги через СберБанк Онлайн в СЗФО превысил 13 млрд рублей

Такую статистику озвучил Сбербанк в ходе Международного молодежного экономического форума, который проходит в рамках ПМЭФ-2022.

С начала 2022 года на Северо-Западе объём платежей за образовательные услуги, совершённых через СберБанк Онлайн, превысил 13 млрд рублей. Это почти на 10% больше, чем за пять месяцев 2021 года. А общий объём таких платежей через каналы Сбера в 2022 году составил более 15 млрд рублей.

Такую статистику озвучил Сбербанк в ходе Международного молодежного экономического форума, который проходит в рамках ПМЭФ-2022. Тема образования и инвестиций в эту сферу станет одной из ключевых в его программе.

Наши клиенты всё чаще предпочитают платить за образование – начиная с услуг детского сада и заканчивая курсами повышения квалификации – дистанционно. Растущую популярность онлайн-инструментов мы объясняем просто – это удобно и экономит время. Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Сбер: 1400 льготных кредитов на обучение взяли жители Северо-Запада с начала 2022 года.

Фото: Piter.tv