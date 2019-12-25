Сбер: 1400 льготных кредитов на обучение взяли жители Северо-Запада с начала 2022 года

Почти в 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Наиболее востребованы суммы до 200 тысяч рублей.

С начала года Сбербанк на Северо-Западе выдал более 1400 льготных образовательных кредитов. Это на 60% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. При этом объем выдачи увеличился более чем в два раза – до 570 млн рублей. Такую статистику озвучил банк на Петербургском международном экономическом форуме-2022.

80% кредитов банк выдал в Санкт-Петербурге, ещё 10% от общего количества – в Ленинградской и Калининградской областях. Лидеры по динамике прироста выдач – Карелия, Калининградская и Ленинградская область.

Почти в 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Наиболее востребованы суммы до 200 тысяч рублей.

Повышение доступности образования, в том числе с помощью программы льготных кредитов, – одна из приоритетных задач Сбера. Это не просто заём, это новые возможности. Это высокие шансы получить престижную профессию, стать востребованным на рынке труда. Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк

Ставка на кредит на образование с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет, или возьмёт академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Фото: Piter.tv