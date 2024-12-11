Процент обработки отходов в Петербурге увеличился на 20% за год

Среди других значительных результатов — расширение системы сбора опасных отходов от населения.

На заседании профильной комиссии по экологии и природопользованию в Законодательном собрании Петербурга с участием вице-губернатора Алексея Корабельникова были подведены итоги работы в сфере охраны окружающей среды за 2024 год.

Одним из значимых успехов стало увеличение объема переработки отходов на 20% — до 76,4%. Это достижение стало возможным благодаря запуску второй очереди комплекса по переработке отходов "Волхонка", как сообщили в пресс-службе комитета по природопользованию. В общей сложности на территориях Петербурга и Ленинградской области запланировано создание пяти современных мусороперерабатывающих предприятий.

Среди других значительных результатов — расширение системы сбора опасных отходов от населения. В 2024 году было утилизировано более 705 тонн таких отходов, что в четыре раза превосходит показатели 2022 года.

Специалисты ГБУ "Экострой" выполнили более 1,5 тысячи экстренных выездов. ГКУ "Пиларн" совершило 325 аварийных операций на водной акватории города, убрав около девяти тонн загрязнённых нефтепродуктами отходов.

В рамках национального проекта "Экология" завершена ликвидация старой свалки на территории заказника "Озеро Щучье". Программа очистки акваторий охватила рекордное число водных объектов — 346. Завершен второй этап модернизации системы мониторинга качества воздуха: город приобрёл десять новых станций контроля. Уровень загрязнения атмосферы в Петербурге по итогам 2024 года оценивается Федеральным управлением Росгидромета как низкий.

Продолжалась активная работа по экологическому образованию и формированию экологической культуры. По словам главы комитета Кирилла Соловейчика, в 2024 году более 1,5 млн человек приняли участие в разнообразных мероприятиях по экологическому просвещению, что почти в два раза превышает плановые показатели.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти установили 60 модульных очистных сооружений в рамках проекта "Чистая вода".

Фото: Piter.TV