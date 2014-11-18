Арендатор, обокравший хозяйку квартиры на 25 тыс. рублей в Петербурге, отправлен в колонию

Фигурант снимал комнату в доме по Караваевской улице.

Прокуратура Невского района Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, которому вменили п. "г" ч. 3 ст. 158 УК РФ. Об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Суд установил, что в январе прошлого года фигурант снимал комнату в квартире дома по Караваевской улице. Однажды он заметил, как хозяйка жилища, проживающая в соседней комнате, заходила в банковское приложение и запомнил ее пин-код. Когда потерпевшая уснула, злоумышленник перевел себе со счета женщины 25 тыс. рублей.

Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее на Piter.TV: в Пулково у пассажира украли наушники за 17 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV