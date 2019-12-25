Более двух км трубопровода обновлено на улице Есенина

В результате реконструкции надежное теплоснабжение получили 24 тыс. жителей города.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершилась реконструкция тепловой сети для жилых кварталов на улицах Есенина, Луначарского и проспекте Просвещения. Специалисты ГУП "ТЭК СПб" обновили более двух километров трубопроводов, сообщили в пресс-службе Смольного 21 августа.

В результате реконструкции надежное теплоснабжение получили 24 тыс. жителей города. Горячая вода и тепло по новой магистрали поступают в 47 зданий, включая 31 жилой дом, два детских сада, две школы и два медицинских учреждения.

При модернизации трубопроводов используются современные материалы и оборудование отечественного производства, включая специальные датчики контроля за состоянием труб.