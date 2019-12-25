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Более двух км трубопровода обновлено на улице Есенина
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Более двух км трубопровода обновлено на улице Есенина

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В результате реконструкции надежное теплоснабжение получили 24 тыс. жителей города.

В Выборгском районе Санкт-Петербурга завершилась реконструкция тепловой сети для жилых кварталов на улицах Есенина, Луначарского и проспекте Просвещения. Специалисты ГУП "ТЭК СПб" обновили более двух километров трубопроводов, сообщили в пресс-службе Смольного 21 августа.

В результате реконструкции надежное теплоснабжение получили 24 тыс. жителей города. Горячая вода и тепло по новой магистрали поступают в 47 зданий, включая 31 жилой дом, два детских сада, две школы и два медицинских учреждения.

При модернизации трубопроводов используются современные материалы и оборудование отечественного производства, включая специальные датчики контроля за состоянием труб.

Ранее мы сообщили о том, что в ближайшие пять лет в Московском районе обновят 65 000 метров тепловых сетей.

Фото: Правительство Петербурга

Теги: гуп тэк спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей,

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