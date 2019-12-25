Обновленный сад Александра Матросова открыли на севере Петербурга

В Выборгском районе Петербурга после проведения масштабных работ по благоустройству открыли сад имени Александра Матросова.
Согласно сообщению пресс-службы Смольного, на территории сада специалисты создали две игровые зоны для детей, спортивную и пешеходную зоны, высадили деревья и кустарники. Кроме того, были установлены светодиодные фонари, благодаря чему сад теперь комфортно посещать в вечернее время.
Проект сада имени Александра Матросова был инициативой жителей Выборгского района и победителем конкурса "Твой бюджет. Благоустройство".
Ранее Бастрыкин поручил провести проверку незаконного благоустройства Муринского парка.
Фото: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все