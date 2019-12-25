Магазин "Даль" организует книжный своп в ближайшее воскресенье

Каждая принесенная книга будет оцениваться по 10-бальной шкале.

В воскресенье, 24 июля, книжный магазин с философской литературой "Даль" организует обмен книгами. Книговорот будет осуществляться по определенным правилам.

Книжный своп пройдет с 11 до 18 часов в сквере рядом с магазином в Дмитровском переулке, 4. Первое условие — книга должна быть по философии. Бульварные романы, техническая литература, старые детские энциклопедии точно не подойдут. Скорее всего подойдут: труды философов, дневники, воспоминания писателей, художников, теоретические труды по гуманитарным наукам, русская и зарубежная классика поэзии и прозы.

Вы приносите книги, мы оцениваем их в далях — от 1 до 10 — и выдаем вам карточку с номиналом. Например, вы принесли Фихте "Наставления к блаженной жизни". Мы даем за нее, скажем, 5 далей. Вот на 5 далей теперь можете выбирать книги. Это может быть 5 книг, а может быть 1 — зависит от того, что выберете.

На месте организуют кофейный стол с классическими и холодными напитками.

Ранее Piter.tv рассказывал об открытии магазина.

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Фото: Piter.tv