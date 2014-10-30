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Перед судом предстанет петербуржец, обманувший грузчика на 12 тыс. рублей
Сегодня, 12:27
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Перед судом предстанет петербуржец, обманувший грузчика на 12 тыс. рублей

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Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50-летнего мужчины. Ему вменяют ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество). 

По информации надзорного ведомства, 19 декабря прошлого года обвиняемый под видом заказчика и предлогом переезда вызвал грузчика мебели к дому по Удельному проспекту. Перед "погрузкой" фигурант убедил сотрудника передать ему 12 тыс. рублей, которые он вернет на карту "буквально через пару часов". Потерпевший поверил, в итоге ждал клиента три часа, а потом обратился в полицию. Деньги злоумышленник потратил на собственные нужды. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что жителя Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: прокуратура, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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