Жителя Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей

Подозреваемый по подложным документам получил государственный жилищный сертификат.

Во Всеволожском районе 36-летнего мужчину подозревают в особо крупном мошенничестве с субсидиями. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти.

Подозреваемый по подложным документам получил государственный жилищный сертификат о выделении социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 2,9 млн рублей. Злоумышленник купил квартиру, чем причинил крупный ущерб.

По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления.

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Фото: Piter.TV