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Жителя Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей
Сегодня, 11:59
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Жителя Ленобласти подозревают в мошенничестве с субсидиями на 3 млн рублей

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Подозреваемый по подложным документам получил государственный жилищный сертификат.

Во Всеволожском районе 36-летнего мужчину подозревают в особо крупном мошенничестве с субсидиями. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ, рассказали в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Подозреваемый по подложным документам получил государственный жилищный сертификат о выделении социальной выплаты на приобретение жилья на сумму 2,9 млн рублей. Злоумышленник купил квартиру, чем причинил крупный ущерб. 

По делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления. 

Ранее на Piter.TV: петербургская полиция предупредила о новой схеме мошенничества с визами. 

Фото: Piter.TV 

Теги: ленобласть, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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