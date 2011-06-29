Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении борца с мажорами на иномарках

Мужчина облил бензином и бросил спичку на иномарку.

Прокуратура Московского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Архангельской области. Он обвиняется по статье о повреждении чужого имущества с помощью поджога из хулиганских побуждений со значительным ущербом (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, обвиняемый в мае на Пулковском шоссе облил горючей жидкостью автомобиль Mercedes. После этого зажег спичку и бросил ее в сторону авто. Огонь быстро охватил иномарку, а поджигатель скрылся с места происшествия. Ущерб собственнику составил 3,4 млн рублей.

При этом горение распространилось и на соседние автомобили.

Обвиняемый пояснил, что в момент преступления был охвачен гневом, так как увидел дорогостоящие иномарки и был огорчен социальной несправедливостью, решил отомстить "мажорам".

Уголовное дело направлено в Московский районный суд.

Ранее сообщалось, что петербуржец почти 2 года просидит в колонии-поселении за поджог двери коммуналки.

Фото: прокуратура Петербурга

