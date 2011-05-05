Сотрудники экономической полиции вскрыли коррупционную схему в администрации Кронштадта

Возбуждено уголовное по ч.3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

Сотрудники экономической полиции 9 декабря провели обыски в администрации Кронштадтского района и по местам проживания сотрудников администрации. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейскими установлено, что 57-летняя начальник отдела закупок администрации Кронштадтского района знала, что компания, с которой заключен государственный контракт на проведение реставрации чугунной ограды домов по улице Флотской в городе Кронштадт, не укладывается в сроки выполнения работ. В сентябре 2019 года, выступая в качестве посредника, она незаконно получила от представителя указанной компании 150 000 рублей для передачи в качестве взятки неустановленным должностным лицам администрации за подписание ими акта о приемке выполненных работ. Возбуждено уголовное по ч.3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

57-летняя начальник отдела закупок администрации Кронштадтского района, 60-летний бывший директор службы заказчика администрации Кронштадтского района и 41-летний учредитель указанной компании доставлены в следственные органы для проведения процессуальных действий и привлечения в качестве подозреваемых.

Фото: Piter.TV