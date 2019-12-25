ВСМ, ШМСД и метро в Петербурге что известно о ходе крупных строек

В Петербурге готовят новые развязки и станцию метро у терминала ВСМ.

В Петербурге продолжается строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Северной столицей, Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) и новых участков метро. О ходе реализации проектов губернатор Александр Беглов рассказал в эфире программы "Петербург. Новый взгляд" на телеканале "78".

Работы по созданию входа ВСМ в город ведутся на участке протяжённостью около 13 км. Здесь предусмотрено строительство 13 мостов и эстакад, а также четырёх пешеходных тоннелей. Эстакаду длиной более 14 км возводят на 428 опорах, 288 из них уже готовы. Участок считается технически сложным из-за плотной застройки, инженерных коммуникаций и интенсивного движения поездов.

Для обеспечения транспортной доступности будущей магистрали город развивает дорожную инфраструктуру. Готовность Цимбалинского путепровода составляет 70 %. Над ВСМ также планируют провести Фрунзенский путепровод в створе улицы Салова. Вместе с Большим Смоленским мостом он должен войти в транспортную дугу в обход исторического центра. Кроме того, власти готовят документацию для нового путепровода у Нефтяной дороги и обсуждают технические условия проекта и концессионное соглашение с инвестором.

В состав инфраструктуры ВСМ войдут пассажирский терминал рядом с Московским вокзалом, транспортно-пересадочный узел "Южный" у станции метро "Обухово", а также обновлённые станция "Волковская" и остановочный пункт "Сортировочная". Обуховский путепровод, открытый в 1909 году, планируют демонтировать. При этом его исторические металлические конструкции сохранят: их законсервируют и разместят рядом с новой магистралью, поскольку сооружение имеет статус объекта культурного наследия регионального значения.

В ноябре город намерен вынести на общественное обсуждение проект планировки территории для станции метро "Лиговский проспект-2". Она станет частью вокзального комплекса ВСМ и обеспечит переход пассажиров из метро непосредственно к терминалу скоростных поездов. Проект планировки уже подготовлен, сейчас разрабатывается проектная и рабочая документация по архитектуре фасадов вестибюля.

Эскиз административного корпуса вестибюля выбрали по итогам конкурса, проведённого в 2025 году. Победила концепция "скоростного портала" между Петербургом и Москвой. В оформлении станции намерены использовать архитектурные образы арки Главного штаба и дома Елисеева, вписав здание в историческую панораму Лиговского проспекта. Станция войдёт в третий пусковой участок Красносельско-Калининской линии. Через неё пассажиры смогут переходить на станцию "Лиговский проспект-1" и пользоваться поездами оранжевой линии.

Продолжаются и работы на Невско-Василеостровской линии метро. На станции "Богатырская" начали соединять будущий подземный вестибюль с перегонным тоннелем. Из 846 элементов конструкции уже демонтировали первые 67. На новом участке также укладывают путевой бетон: смонтировано около 1,5 тыс. погонных метров.

Проходку двухпутного тоннеля зелёной линии щитом "Надежда" завершили 6 августа. Комплекс прошёл 4 520 м и вышел в демонтажный котлован между проспектом Королёва и Парашютной улицей. После технического обслуживания щит планируют использовать при строительстве продолжения фиолетовой линии за станцией "Комендантский проспект".

Ранее власти Ленобласти выбрали два варианта для строительства ШМСД до КАД-2.

Фото: пресс-служба Смольного