Домашнее насилие над пожилыми в Петербурге часто остается незамеченным

Каждый шестой пожилой человек сталкивается с жестоким обращением в быту.

Домашнее насилие в отношении пожилых людей остается малоизученной проблемой. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с жестоким обращением в быту сталкивается примерно каждый шестой человек старше 60 лет. При этом официальная статистика таких случаев в России отсутствует, а пострадавшие часто не решаются обращаться за помощью, сообщает "Вечерний Санкт-Петербург".

По словам психолога "Кризисного центра 812" Светланы Бибиковой, около 20% преступлений, совершаемых в семьях Петербурга, направлены против пожилых людей. В 80% случаев, как пояснила специалист, агрессорами становятся ближайшие родственники — дети или внуки. При этом обращение в полицию пенсионеры нередко воспринимают как крайнюю меру. В учреждениях для пожилых людей и психоневрологических интернатах подобные ситуации также могут оставаться без учета.

О масштабах проблемы трудно судить и из-за того, что пострадавшие часто скрывают происходящее. В благотворительном фонде "Добродомик" рассказали, что регулярно сталкиваются с такими историями. Пожилые люди стараются оправдывать родственников и не рассказывать о причиненном вреде. В организации напоминают, что каждый человек имеет право на безопасность независимо от того, кто проявляет агрессию.

Жестокое обращение может принимать разные формы: физическое и психологическое насилие, финансовые злоупотребления, отказ в помощи и уходе, пренебрежение потребностями и унизительное отношение. ВОЗ также отмечает, что распространенность таких случаев увеличилась во время пандемии COVID-19. По прогнозам организации, проблема может усугубляться по мере старения населения.

Адвокат Алевтина Ахметчина обращает внимание на сложности с привлечением агрессоров к ответственности. Насилие часто происходит без свидетелей, в местах, где нет камер и посторонних людей. В зависимости от обстоятельств действия виновных могут подпадать под статьи 116 и 117 УК РФ, а также статью 6.1.1 КоАП РФ.

Еще одним препятствием становится страх перед последствиями жалобы. Пожилые люди могут опасаться, что после обращения в полицию родственники начнут обращаться с ними еще жестче. По словам Ахметчиной, отсутствие действенных защитных механизмов, включая запрет на приближение, осложняет положение пострадавших.

Психолог Наталья Наумова подчеркивает, что людям, столкнувшимся с насилием, важно не обвинять себя и не испытывать стыда за произошедшее. Она советует не замыкаться в себе, рассказывать о ситуации друзьям, соседям и другим людям, которым можно доверять. Если угрозу представляют родственники, можно обратиться в органы социальной защиты, а также получить психологическую поддержку на горячей линии.

Специалисты рекомендуют по возможности фиксировать следы побоев и других нарушений, а затем обращаться за юридической помощью. Если существует риск дальнейшего насилия, стоит заранее продумать план безопасности: подготовить документы, деньги, необходимые лекарства и другие вещи и оставить их в месте, недоступном для агрессора.

Заместитель председателя комиссии Законодательного собрания Петербурга по социальной политике и здравоохранению Елена Киселёва советует не молчать о неприятных действиях со стороны социальных работников и сообщать о них руководству службы, в прокуратуру или другие уполномоченные органы. Если агрессия исходит от родственников, следует рассказать о происходящем полиции или социальному работнику. В Петербурге также доступна бесплатная юридическая и психологическая помощь в государственных учреждениях и некоммерческих организациях.

Распознать жестокое обращение можно по внешним и поведенческим признакам. В "Добродомике" отмечают, что у пожилого человека могут появиться синяки, ссадины и ожоги, ухудшиться внешний вид, одежда может быть грязной, а сам человек — выглядеть истощенным и уставшим. На попытки поговорить о происходящем он может реагировать страхом, тревогой, растерянностью или подавленностью.

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