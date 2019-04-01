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Новым зампредседателем Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности станет Николай Королев
Сегодня, 15:37
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Новым зампредседателем Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности станет Николай Королев

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Королев начал стажировку под руководством губернатора в конце июля.

Участник спецоперации Николай Королев был назначен новым заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Королев прошел подготовку в рамках президентской программы для государственных служащих из числа военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.

Королев начал стажировку под руководством губернатора в конце июля. Как указано на сайте программы "Время героев", за время стажировки он ознакомился с системой обработки обращений граждан и изучил основные принципы проектного управления.

Ранее мы сообщили о том, что врио руководителя комитета по труду Петербурга стала Елена Замышляева.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: санкт-петербург, смена кадров
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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