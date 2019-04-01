Новым зампредседателем Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности станет Николай Королев

Королев начал стажировку под руководством губернатора в конце июля.

Участник спецоперации Николай Королев был назначен новым заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Как сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, Королев прошел подготовку в рамках президентской программы для государственных служащих из числа военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции.

Королев начал стажировку под руководством губернатора в конце июля. Как указано на сайте программы "Время героев", за время стажировки он ознакомился с системой обработки обращений граждан и изучил основные принципы проектного управления.

Ранее мы сообщили о том, что врио руководителя комитета по труду Петербурга стала Елена Замышляева.

Фото: Telegram / Александр Беглов