Петербуржцам напомнили о необходимости проветривать комнату не реже 2-3 раз в день

Роспотребнадзор по Петербургу ответил на вопрос, нужно ли проветривать квартиру зимой.
Часто решение открыть или закрыть окно принимается на основании личных ощущений. Стало душно – открываем окно, прохладно – закрываем. Поэтому зимой окна в квартирах часто закрыты неделями.
Роспотребнадзор по Петербургу
Специалисты ведомства отметили, что зимой также важно проветривать комнаты. Так как снижение работоспособности, чувство "разбитости" по утрам, головная боль – все это может быть следствием длительного нахождения в закрытом, плохо проветриваемом помещении.
Чтобы быстро проветрить квартиру зимой, достаточно полностью открыть окно на 5-10 минут. "Щелевое" проветривание не всегда обеспечивает полноценный воздухообмен.
Проветривать помещение необходимо не реже 2-3 раз в день и обязательно перед сном. Если в доме есть больной, то частоту проветривания необходимо увеличить. Также петербуржцам напомнили правила профилактики гриппа и ОРВИ.
Фото: pxhere.com
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