Петербуржцам напомнили о необходимости проветривать комнату не реже 2-3 раз в день

Специалисты ведомства отметили, что зимой также важно проветривать комнаты.

Роспотребнадзор по Петербургу ответил на вопрос, нужно ли проветривать квартиру зимой.

Часто решение открыть или закрыть окно принимается на основании личных ощущений. Стало душно – открываем окно, прохладно – закрываем. Поэтому зимой окна в квартирах часто закрыты неделями. Роспотребнадзор по Петербургу

Специалисты ведомства отметили, что зимой также важно проветривать комнаты. Так как снижение работоспособности, чувство "разбитости" по утрам, головная боль – все это может быть следствием длительного нахождения в закрытом, плохо проветриваемом помещении.

Чтобы быстро проветрить квартиру зимой, достаточно полностью открыть окно на 5-10 минут. "Щелевое" проветривание не всегда обеспечивает полноценный воздухообмен.

Проветривать помещение необходимо не реже 2-3 раз в день и обязательно перед сном. Если в доме есть больной, то частоту проветривания необходимо увеличить. Также петербуржцам напомнили правила профилактики гриппа и ОРВИ.

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