На Новосмоленской набережной завершили благоустройство

На набережной появились дорожки и скамейки.

На Васильевском острове завершилось благоустройство Новосмоленской набережной. Об этом 15-го сентября сообщила пресс-служба Смольного.

Работы проводились в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды". На них было выделено 96 млн рублей.

В результате благоустройства на набережной от Наличного моста до моста Кораблестроителей появились места для отдыха, в том числе маломобильных граждан, установлено светодиодное освещение, скамейки и урны. Специалисты отремонтировали дорожки и высадили новые кустарники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный вынес на общественное обсуждение благоустройство набережной у "Лахта Центра".

Фото: администрация Петербурга