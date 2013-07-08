В Петербурге заработала новогодняя почта

Специально для проекта пять петербургских художников создали картины с городскими видами и праздничной атмосферой.

В среду, 22 декабря, на базе информационных центров "Городского туристско-информационного бюро" заработала новогодняя почта. Всего открылось пять специальных пунктов, сообщили в АО "Почта России".

Пять петербургских художников создали картины с городскими видами и праздничной атмосферой в разных жанрах и техниках: от акварели, акрила и пастели до цифровой графики.

Я очень много рисую город – его дома, улицы, людей. В Петербурге, среди такой архитектуры и истории невозможно не творить. Здесь всегда есть сюжеты и герои, нужно только присмотреться: на прогулке, в кафе, в парках, на берегу залива. рассказала Алиса Юфа

До 31 декабря желающие могут прийтий в один из пяти туристских инфоцентров, заполнить открытку, опустить в фирменный ящик "Почты России". Пункты располагаются на Дворцовой площади, 1А, Садовой улице, 14/52, Садовой улице, 37, Лиговском проспекте, 10к1, а также у входа в Петропавловскую крепость со стороны Александровского сада.

Открытки бесплатно доставят в любую точку страны.

Ранее мы писали, что петербуржцы смогут бесплатно отправить новогоднюю открытку с Дворцовой площади.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"