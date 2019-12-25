Петербуржцы смогут бесплатно отправить новогоднюю открытку с Дворцовой площади

"Новогодняя почта" будет работать с 17:00 до 20:00 часов.

Накануне вечером на Дворцовой площади заработала "Новогодняя почта". Проект создал "Петербургский дневник" совместно с "Почтой России". За несколько часов работы вчера горожане отправили более 1000 писем.

Отправить письмо или открытку в любую точку страны могут все желающие абсолютно бесплатно. Открытки и марки тоже бесплатные.

Почта будет работать до 31 декабря с 17:00 до 20:00. Помогать желающим будут волонтеры.

В Петербурге предложили бесплатный проезд для Снегурочек.

Фото: пресс-служба АО "Почта России"