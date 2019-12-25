В Ленобласти могут разрешить проведение новогоднего салюта

Решение по каждому району будет приниматься отдельно.

В новогоднюю ночь в Ленобласти возможно проведение салютов, но при условии, что фейерверк не вызовет большого скопления людей. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Историк.

Она отметила, что в каждом районе нужно делать как можно больше площадок, где будут идти те или иные мероприятия.

Ольга Историк заявила, что ждет к понедельнику, 27 декабря, расписание новогодних гуляний по каждому району. По каждому району будет принято отдельное решение по салютам.

Ранее стало известно, что централизованного салюта в новогоднюю ночь в Петербурге не будет.

Фото: pexels