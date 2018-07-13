Новое театральное пространство для подростков открыли в Петербурге

Эта площадка, созданная специально для работы с молодежью, станет образовательным центром.

В Петербурге при содействии Президентского фонда и Комитета по культуре города открылось новое пространство для подростков – "Театральный проект 27", пишет "Петербургский дневник".

Эта площадка, созданная специально для работы с молодежью, станет образовательным центром, где школьники смогут посещать спектакли, принимать участие в мастер-классах, лабораториях и разнообразных образовательных программах.

Уже в ближайший четверг, 27 сентября, в театре пройдет моноспектакль "Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?", затрагивающий важные и трогательные темы, которые найдут отклик в сердцах каждого из молодых зрителей.

Ранее Фабио Мастранджело рассказал об открытии сезона Музыкального театра имени Шаляпина.

Фото: Комитет по культуре Петербурга