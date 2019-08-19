Дети напугали петербуржцев взрывами газовых баллончиков на Ново-Александровской улице

Некоторые СМИ даже сообщили об обрушении здания.

Днем 19 августа в заброшенном здании на Ново-Александровской, 5А дети навели такой шум, что туда съехались сотрудники МЧС и полиция. Некоторые СМИ даже сообщили об обрушении здания. На самом деле оказалось не все так страшно, просто компания подростков решила пошалить в нежилом здании.

Как рассказал Михаил, один из очевидцев, он проходил мимо дома, когда услышал какие-то хлопки. Затем увидел шесть-семь подростков, которые смеялись, а потом скрылись из виду.

Позвонил по 112, через пять минут мне позвонили участковые, через шесть – МВД, через семь – из администрации, скорой, МЧС, даже из прокуратуры. Михаил, очевидец

Со слов очевидца, после всех звонков приехали экстренные службы, в здании горело что-то похожее на старый матрас.

Вывели сначала пятеро детей, затем еще восемь-девять. Потом всех увезли, сейчас всё в порядке. Детям, которые якобы взорвали какой-то баллончик с краской, лет по десять. Михаил, очевидец

Также мужчина рассказал, что работает недалеко от этого здания и, что оно давно заброшено. Внутри часто обитают бомжи и наркоманы. Поэтому остается только надеяться, что после данного инцидента доступ в здание будет закрыт.

Напомним, в 15:34 в одном из петербургских СМИ появилась информация об обрушении здания на Ново-Александровской улице, 5А. В МЧС по Санкт-Петербургу Piter.TV данную информацию не подтвердили. Сейчас всех детей доставили в отделение полиции, где будут проходить дальнейшие разбирательства.

Фото и видео: Piter.TV