От Камышовой до Планерной построят новую дорогу в 2025-2026 годах

Протяженность участка составит 630 метров.

Строительство продолжения участка Яхтенной улицы утвердили на заседании правительства Петербурга. Новая дорога соединит Камышовую улицы и Планерную, сообщила пресс-служба Смольного.

Сейчас на этих магистралях, а также на Богатырском проспекте скапливаются пробки. Ожидается, что новая дорога разгрузит их. От Мебельной улицы до Коломяг будет создана единая магистраль.

Протяженность четырехполосного участка составит 630 метров. Предусмотрены остановки общественного транспорта, тротуары и велодорожки.

Дорога появится в 2025-2026 годах.

Ранее Piter.tv писал о планах продолжить Шуваловский проспект.

Фото: Piter.tv