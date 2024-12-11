У Петербурга появился новый спортивный символ

Советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Игорь Сологуб рассказал, что символом для всей спортивной отрасли города выбран образ тренера, названного Федорычем.

У спортивной отрасли Северной столицы появился новый символ. Как пишет "Петербургский дневник", после создания фирменного стиля и логотипа, объединенных брендом #МыСпортивныйПетербург, дебютировал и собственный талисман.

Талисманами (или маскотами) обладают многие спортивные команды. Например, у футбольного клуба "Зенит" это Лев, у хоккейного СКА – Конь-Огонь, а у хоккейного "Динамо СПб" – Динамо-Дино. Советник председателя Комитета по физической культуре и спорту Игорь Сологуб рассказал, что символом для всей спортивной отрасли города выбран образ тренера, названного Федорычем. Имя ему дали в честь знаменитого спортивного наставника Павла Федоровича Садырина, который привел футбольный клуб "Зенит" к первым золотым медалям в своей истории.

Сейчас Федорыч анонсирует соревнования, а в будущем планирует делиться полезными советами и вдохновлять на новые победы. Игорь Сологуб выразил уверенность, что Федорыч достойно продолжит традиции прославленных тренеров Петербурга.

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Фото: "Петербургский дневник"