Новый объект культурного наследия выявлен в Ленобласти

В состав "Фортификационного ансамбля острова Линнасаари" входят лаборатория-убежище, а также фундаменты склада, устои силовой подстанции и казармы.

В 2025 году "Фортификационный ансамбль острова Линнасаари" включен в Перечень выявленных объектов культурного наследия, находящихся на территории Ленинградской области. Как сообщили в пресс-службе областного Комитета по сохранению культурного наследия, в состав ансамбля входят лаборатория-убежище, а также фундаменты склада, устои силовой подстанции и казармы.

Комиссия приняла решение признать ансамбль объектом культурного наследия, исходя из его исторической и культурной ценности. Ансамбль располагается в Выборгском районе, на северном краю острова Твердыш. Объект передан в безвозмездное пользование Государственному историко-архитектурному и природному музею-заповеднику "Парк Монрепо".

В музее рассматривают возможность использования фортификационного ансамбля в качестве музейной экспозиции, демонстрирующей образцы оборонительных комплексов конца XIX — начала XX века.

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Фото: Telegram / Леноблнаследие