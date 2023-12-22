Новый корпус ЦДЮТТ "Охта" в Петербурге планируют открыть к осени

Также на проспекте Наставников заработал Центр киберспорта.

В Красногвардейском районе Петербурга к началу нового учебного года намерены открыть новый корпус Центра детского юношеского технического творчества (ЦДЮТТ) "Охта". Об этом рассказали в пресс-службе Смольного.

Мы впервые за много лет достраиваем абсолютно новый Центр дополнительного образования в нашем городе – здесь, в Красногвардейском районе. Это первая ласточка. Нужно продвигать дополнительное образование для наших детей, обеспечивать соответствующие организации современными зданиями и оборудованием. Губернатор Петербурга

Также отмечается, что на проспекте Наставников заработал Центр киберспорта. Он открыт с 10:00 до 22:00, и все занятия для детей и взрослых бесплатны. Центр оснащен передовой компьютерной техникой, игровыми приставками, специальной киберспортивной мебелью, платформами виртуальной реальности. Так, через доступный киберспорт "молодежь Красногвардейского района получила возможность приобщиться к высоким технологиям и профессиям цифровой экономики".

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Фото: пресс-служба Службы государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга