В Петербурге появился новый фонтанный маршрут для прогулок

Во время прогулки можно также прослушать аудиоэкскурсию.

К летнему сезону специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подготовили новый маршрут для прогулок у петербургских фонтанов. Он проходит вдоль городских достопримечательностей, популярных и недавно восстановленных фонтанов. Протяженность маршрута – 15 километров, пройти его можно за 3-4 часа, рассказали в городской администрации.

Во время прогулки можно также прослушать аудиоэкскурсию и сделать остановки в саду Сан-Галли, на Большой Московской улице и на Лермонтовском проспекте.

Новый фонтанный маршрут "Водоканала" – уже седьмой по счету. Ранее были разработаны маршруты с аудиоэкскурсиями: "Романтический", "Нетуристический", "Парковый", "Жемчужный", "Центральный", "Автомобильный". Все они доступны на официальной странице ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в "ВКонтакте".

Также 28 апреля первые метеоры компании "Петергоф Экспресс" отправились из Санкт-Петербурга в Петергоф. За день будет совершено 32 отправления в Петергоф и обратно с интервалами в 30 минут.

Фото: Водоканал