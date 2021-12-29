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Петербург обогнал Москву по количеству новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 12:17
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Петербург обогнал Москву по количеству новых случаев заболевания COVID-19

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За сутки в больницы поступил 741 человек.

За последние сутки COVID-19 выявили у 21 689 человек в Петербурге. Об этом 12 февраля сообщил оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По выздоровлению выписали 15 962 человека. Еще 69 человек ушли из жизни. 741 человека госпитализировали.

Петербург занял первую строчку среди городов России по количеству новых выявленных случаев заболевания за сутки. В Москве положительные тесты получили 14 336 человек. 

Всего в России 203 766 случаев, то есть почти столько же, сколько и вчера.

Инкубационный период при штамме омикрон составляет всего несколько суток. 

Фото: Piter.tv

Теги: коронавирус, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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