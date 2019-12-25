На набережной Матисова высадили более 300 саженцев декоративных растений

Самое масштабное благоустройство в Красносельском районе планируется в Южно-Приморском парке.

Набережную Матисова в Красносельском районе Петербурга украсили декоративными растениями. В благоустройстве принимали участие профессиональные садовники, волонтеры и предприниматели.

На участке высадили 355 саженцев туи западной, можжевельника, гортензии, барбариса Тунберга и других растений, сообщила пресс-служба городского комитета по благоустройству.

До конца октября этого года благодаря специалистам ГУСПП "Красносельское", фонду волонтеров "Добрый город Петербург" на улице Катерников появится еще 717 декоративных растений. В этот раз также им помогали представители фабрики "Петро".

Всего в течение осени на территориях зеленых насаждений в качестве компенсации высадят более 4 тыс. деревьев и 13 тыс. кустарников взамен утраченных.

Ранее Piter.TV снял репортаж о посадке каштанов на Петроградке.

Фото: vk.com/kb_spb