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Стали известны новые ограничения движения в Петербурге с 10 августа
Сегодня, 9:45
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Стали известны новые ограничения движения в Петербурге с 10 августа

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Всем пешеходам должны обеспечить безопасный проход.

В Государственной административно-технической инспекции рассказали об ограничениях движения, которые вступят в силу с 10 августа.

В Петроградском районе движение будет ограничено до середины октября. Речь идет от улице Профессора Попова от Барочной улицы до улицы Даля. 

Также масштабные работы пройдет в Центральном районе с 10 августа по 15 октября. Перекресток Новгородской улицы и улицы Моисеенко перекроют из-за реконструкции инженерных сетей. А в Московском районе начнется строительство транспортной развязки, которое ограничит движение на углу Дунайского проспекта и Московского шоссе до 19 июля 2023 года. 

В Выборгском районе работы на улице Шишкина от Пляжевой улицы до Колхозной улицы займут всего 9 дней. Движение будет закрыто до 19 августа. 

В Пушкинском районе с 10 по 12 августа будет не проехать по Пушкинской улице от Казарменного переулка до переулка Красного Курсанта. 

Ранее стало известно, кто проведет ремонт Рыбацкого моста. 

Фото: Piter.tv

Теги: гати, дорожные работы, ограничение движения
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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