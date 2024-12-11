По периметру Эрмитажа установили новые камеры видеонаблюдения

Теперь система безопасности музея охватывает Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, сад Зимнего дворца, Главный штаб и часть Миллионной улицы.

По периметру Государственного Эрмитажа установили новые камеры видеонаблюдения, сообщили в Смольном.

Теперь система безопасности исторического центра Петербурга охватывает Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, сад Зимнего дворца, Главный штаб и часть Миллионной улицы.

Установка камер видеонаблюдения – это не просто техническое обеспечение мер безопасности, а инструмент, который помогает сохранять культурное наследие для будущих поколений. Пресс-служба Смольного

Ранее мы рассказывали о том, что за камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь отвечает комтранс Петербурга.

Фото: Piter.TV