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По периметру Эрмитажа установили новые камеры видеонаблюдения
Сегодня, 12:08
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По периметру Эрмитажа установили новые камеры видеонаблюдения

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Теперь система безопасности музея охватывает Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, сад Зимнего дворца, Главный штаб и часть Миллионной улицы.

По периметру Государственного Эрмитажа установили новые камеры видеонаблюдения, сообщили в Смольном. 

Теперь система безопасности исторического центра Петербурга охватывает Дворцовую площадь, Александровскую колонну, Дворцовую набережную, сад Зимнего дворца, Главный штаб и часть Миллионной улицы. 

Установка камер видеонаблюдения – это не просто техническое обеспечение мер безопасности, а инструмент, который помогает сохранять культурное наследие для будущих поколений. 

Пресс-служба Смольного 

Ранее мы рассказывали о том, что за камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь отвечает комтранс Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

Теги: камеры видеонаблюдения, эрмитаж
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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