Новые главы Петродворцового и Красногвардейского районов назначены в Петербурге

Со вторника обязанности главы Петродворцового района будет выполнять Александр Якушев, а аналогичную должность в Красногвардейском районе официально займет Андрей Хорт.

Губернатор Петербурга провел ряд кадровых изменений в руководстве двух городских районов, сообщила пресс-служба Смольного.

Руководитель Петродворцового района Дмитрий Попов покинул свой пост в связи с переходом на новую должность. Детали о новом месте работы не раскрываются. Со вторника его обязанности будет выполнять Александр Якушев, который до этого момента работал первым заместителем Попова.

Кроме того, сменился глава администрации Красногвардейского района. С завтрашнего дня эту должность официально займет Андрей Хорт, который ранее занимал позицию заместителя главы района. До настоящего времени обязанности главы Красногвардейского района временно исполняла Ольга Козлова.

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Фото: правительство Петербурга