Новый остановочный пункт в Кронштадте включат в маршрут семи автобусов

Кроме того, с 3 февраля вносятся коррективы в маршруты автобусов №72, 116, 231.

С понедельника, 3 февраля, в Петербурге вводится новый остановочный пункт "Цитадельская дорога, по требованию" на Кронштадтском шоссе, расположенный на пересечении с Цитадельской дорогой. Также остановку "Цитадельская дорога", находящуюся на Цитадельской дороге после пересечения с Кронштадтским шоссе, переведут в категорию "по требованию", пишет "Петербургский дневник".

Согласно информации от Комитета по транспорту, эти изменения коснутся автобусных маршрутов №2Л, 2Кр, 3Кр, 175, 207, 215 в обоих направлениях, а также маршрута №101 в прямом направлении для первой остановки и в обратном направлении для второй.

Кроме того, с 3 февраля вносятся коррективы в маршруты автобусов №72, 116, 231. Так, остановка "Витебский проспект, 59" будет добавлена к маршрутам №72 и 116 в обе стороны, а остановка "улица Марии Кошкиной, по требованию" появится на трассе автобуса №231, также в оба направления.

Ранее мы сообщили о том, что за камеры, фиксирующие нарушения ПДД, теперь отвечает комтранс Петербурга.

Фото: Telegram / Транспорт Петербурга. Организатор перевозки