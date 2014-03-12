Двое мужчин задержаны за ночлег в петербургском кинозале

В отношении задержанных составлен протокол о мелком хулиганстве.

Во вторник, 19 ноября, двое мужчин были задержаны полицией после того, как решили провести ночь в кинозале на Сиреневом бульваре в Выборгском районе Петербурга.

По данным "Фонтанки", сотрудники кинотеатра Bliss Cinema обнаружили в зале двух мужчин, которые категорически отказывались покинуть помещение. Работники кинотеатра незамедлительно обратились за помощью к правоохранительным органам, прибывшие полицейские задержали нарушителей спокойствия.

В отношении задержанных, возраст которых составил 41 и 36 лет соответственно, составлен протокол о мелком хулиганстве. После проведения необходимых процедур мужчины были отпущены на свободу.

Ранее мы сообщили о том, что "дроп", обманувший пожилую петербурженку с Дачного проспекта, задержан в Кировском районе.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)