"Дроп", обманувший пожилую петербурженку с Дачного проспекта, задержан в Кировском районе

Задержанный помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

В понедельник, 18 ноября, в полицию Кировского района Петербурга обратилась 68-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что 15 ноября ей поступил звонок от человека, представившегося сотрудником телефонной компании. Он убедил её предоставить номер СНИЛС, ссылаясь на необходимость продлить договор обслуживания номера.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, через несколько дней пенсионерке снова позвонили и сообщили, что её данные СНИЛС используются мошенниками. Чтобы обезопасить свои средства, женщине предложили снять деньги со счетов и передать их курьеру.

Следуя инструкциям, пожилая женщина сняла 1 044 000 рублей и передала их курьеру. В тот же день, около 18:40, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого курьера, 28-летнего иностранца, недалеко от дома 98 на бульваре Новаторов.

Задержанный помещён под стражу согласно статье 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по статье 159 часть 4 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержан 16-летний подросток, подрабатывавший курьером мошенников.

Видео: ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти