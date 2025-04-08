Транспортная полиция пресекла две попытки незаконного сбыта гашиша на Ладожском вокзале

Возбуждены уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

На Ладожском вокзале сотрудники транспортной полиции, осуществляя контроль за пассажиропотоком, задержали 34-летнего мужчину из Ненецкого автономного округа в состоянии алкогольного опьянения. Для дальнейшего разбирательства гражданин был доставлен в отделение транспортной полиции.

При личном досмотре, проведенном в присутствии свидетелей, у задержанного под ремнем были обнаружены три свертка с веществом коричневого цвета, вызвавшим подозрения. Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является гашишем, наркотическим средством растительного происхождения, общим весом более 280 граммов. Выяснилось, что задержанный ранее привлекался к ответственности за наркоторговлю и разбой.

Аналогичный инцидент произошел с 28-летним выходцем из Архангельской области. При попытке вывоза запрещенных веществ из города на Ладожском вокзале он был задержан сотрудниками транспортной полиции. Для сокрытия наркотиков злоумышленник использовал тканевый пояс, зафиксированный скотчем. Внутри пояса обнаружили три бруска гашиша общим весом 193 грамма.

Следствие установило, что наркотики были приобретены через интернет с целью дальнейшей перепродажи в родных регионах посредством бесконтактных сделок. Задержанные планировали покинуть город ближайшим поездом.

В связи с данными обстоятельствами Следственным управлением Санкт-Петербургского ЛУ МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по статье о покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). В отношении задержанных избрана мера пресечения – заключение под стражу.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти нашли тайник с 1,5 кг наркотиков.

Фото и видео: Пресс-служба СПб ЛУ МВД России на транспорте