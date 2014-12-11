Полиция задержала жителя Приморского района, который незаконно сбывал наркотики

В машине мужчины нашли кокаин массой 4,88 грамма и метадон массой 4,92 грамма.

Правоохранители задержали жителя Приморского района, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств. Возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Так, 43-летнего мужчину поймали 6 мая на проспекте Народного Ополчения. В ходе обыска его автомобиля Mitsubishi нашли пачку из-под сигарет, в ней были упакованы два свертка из полимерного материла с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это – кокаин массой 4,88 грамма и метадон массой 4,92 грамма. Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, на улице Стойкости за причастие к этому преступлению задержали 43-летнего мужчину. Он сбывал наркотики для дальнейшего распространения подозреваемому.

Ранее мы рассказывали о том, что на Киевском шоссе в арендованном Exeed нашли почти 200 граммов метадона.

Фото: Piter.TV