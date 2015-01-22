На Киевском шоссе в арендованном Exeed нашли почти 200 граммов метадона

Задержанные ранее несколько раз привлекались к уголовной ответственности.

На Киевском шоссе полиция задержала распространителей метадона на арендованном авто. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В понедельник, 5 мая, в 15:30 неподалеку от поворота на деревню Новокондокопшино на Киевском шоссе был остановлен автомобиль Exeed. За рулем арендованной иномарки находилась 40-летняя петербурженка, а на пассажирском сидении – 45-летний житель Пушкина. При осмотре салона автомобиля полицейские обнаружили под передним пассажирским сидением сверток с неизвестным веществом, общей массой около 200 граммов. Согласно проведенной экспертизе установлено, что изъятое вещество является смесью, содержащей 199,5 грамма метадона.

Задержанные ранее несколько раз привлекались к уголовной ответственности. После составления протоколов по статье 6.9 КоАП РФ они помещены в спецприемник. Возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков).

В конце апреля в Петербурге пресекли деятельность распространителей метадона. В ходе обысков полицейские обнаружили и изъяли 194 расфасованные закладки с наркотическим средством метадон, общей массой почти 400 граммов, электронные весы, упаковочный материал, средства сотовой связи, ноутбук и банковские карты.

Фото: Piter.tv