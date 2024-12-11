В Петербурге у владельца магазинов по продаже запрещенных веществ изъяли 700 граммов мефедрона

Криминальный товар продавался через почтовые отправления.

В Петербурге задержали 32-летнего уроженца Пятигорска, проживающего в квартире дома 1 по улице Есенина. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков, сообщили в МВД.

Установлено, что задержанный является владельцем двух интернет-магазинов по продаже запрещенных веществ. Криминальный товар продавался через почтовые отправления.

В ходе личного досмотра и обысков, проведенных по адресу проживания фигуранта и в квартире на Гражданском проспекте, используемой им под склад наркотических средств и психотропных веществ, полицейские обнаружили и изъяли более 700 граммов мефедрона, 19 готовых к отправке почтовых конвертов, электронные весы, упаковочный материал, мобильные телефоны и банковские карты. Кроме того, изъяты и направлены на экспертизу еще 7 плиток с веществом растительного происхождения и 9 пакетов с порошкообразным веществом.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Также уже установлена причастность фигуранта к совершению, как минимум, еще трех наркопреступлений, по которым ранее также были возбуждены уголовные дела.

Ранее ещё один петербуржец оборудовал в гараже в Сосновом Бору нарколабораторию.

Фото: Piter.tv