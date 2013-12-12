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Незаконные земляные работы выявила прокуратура на Звенигородской и Марата
Сегодня, 10:56
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Незаконные земляные работы выявила прокуратура на Звенигородской и Марата

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На объектах была тяжелая строительная техника, также обустроили временные ограждения и разместили строительные материалы.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства. Земляные работы на инженерных коммуникациях на Звенигородской улице и улице Марата осуществлялись подрядной организацией без ордера, сообщили 16 июня в надзорном ведомстве. 

На объектах была тяжелая строительная техника, также обустроили временные ограждения и разместили строительные материалы. В адрес руководства ресурсоснабжающей и подрядной организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены. 

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала снести незаконные торговые объекты в Выборгском районе. Управляющие компании разместили ларьки по розничной продаже табачных и никотинсодержащих изделий. 

Фото: Piter.TV 

Теги: земляные работы, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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