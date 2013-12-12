Незаконные земляные работы выявила прокуратура на Звенигородской и Марата

На объектах была тяжелая строительная техника, также обустроили временные ограждения и разместили строительные материалы.

Прокуратура Адмиралтейского района Петербурга провела проверку исполнения федерального законодательства. Земляные работы на инженерных коммуникациях на Звенигородской улице и улице Марата осуществлялись подрядной организацией без ордера, сообщили 16 июня в надзорном ведомстве.

На объектах была тяжелая строительная техника, также обустроили временные ограждения и разместили строительные материалы. В адрес руководства ресурсоснабжающей и подрядной организаций внесены представления, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.

Ранее мы рассказывали о том, что прокуратура потребовала снести незаконные торговые объекты в Выборгском районе. Управляющие компании разместили ларьки по розничной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Фото: Piter.TV