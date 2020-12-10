Прокуратура требует снести незаконные торговые объекты в Выборгском районе

Управляющие компании разместили ларьки по розничной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку соблюдения федерального законодательства по обращению. Об этом рассказали 27 мая в надзорном ведомстве.

Установлено, что управляющие компании разместили незаконные торговые объекты по розничной продаже табачных и никотинсодержащих изделий. Участки находятся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах.

Прокуратура в целях устранения нарушений направила исковые заявления в суд об обязании управляющих организаций демонтировать торговые объекты. Сейчас заявления рассматриваются.

Ранее мы сообщили о том, что Неделя отказа от табака стартовала в Петербурге. Главная цель – донести до горожан информацию о вреде никотинсодержащей продукции.

Фото: Piter.TV