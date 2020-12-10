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Прокуратура требует снести незаконные торговые объекты в Выборгском районе
Сегодня, 16:58
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Прокуратура требует снести незаконные торговые объекты в Выборгском районе

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Управляющие компании разместили ларьки по розничной продаже табачных и никотинсодержащих изделий.

Прокуратура Выборгского района Петербурга провела проверку соблюдения федерального законодательства по обращению. Об этом рассказали 27 мая в надзорном ведомстве. 

Установлено, что управляющие компании разместили незаконные торговые объекты по розничной продаже табачных и никотинсодержащих изделий. Участки находятся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах. 

Прокуратура в целях устранения нарушений направила исковые заявления в суд об обязании управляющих организаций демонтировать торговые объекты. Сейчас заявления рассматриваются.

Ранее мы сообщили о том, что Неделя отказа от табака стартовала в Петербурге. Главная цель – донести до горожан информацию о вреде никотинсодержащей продукции. 

Фото: Piter.TV 

Теги: выборгский район, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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