Петербуржец получил условный срок за рыбалку на Васильевском острове

Он и его приятель установили рыболовную сеть и поймали рыбы на 167 тысяч.

Двух петербуржцев оштрафовали за рыбалку в акватории Большой Невы на Васильевском острове. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Владимира Иванова и Антона Трещенкова признали виновным по статье "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов". Суд установил, что в конце марта 2021 года фигуранты дела находились у дома №30 по Кожевенной линии. Согласно заключению эксперта, в этом месте нерестится судак обыкновенный. Мужчины установили рыболовную лесковую сет. В апреле они извлекли из сети 23 судака, каждый из которых стоит более 6 тысяч рублей (с учетом удвоения таксы), 2 сига, 1 густера. Общая стоимость рыбы составила 167,5 тысяч рублей. После этого нарушителей задержали.

Подсудимые признали свои вину. Иванова оштрафовали на 50 тысяч рублей, а Трещенкову назначили 1 год лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что под Всеволожском нашли свалку с канистрами и птичьими костями.

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