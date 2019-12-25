Под Всеволожском нашли свалку с канистрами и птичьими костями

Госинспекторы управления осмотрели свалку.

Во вторник, 4 октября, у посёлка им. Морозова во Всеволожском районе Ленобласти нашли свалку с десятками канистр с темной жидкостью и гниющие птичьи кости. Ее обнаружил общественный экоинспектор, пишет пресс-служба Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Госинспекторы управления осмотрели свалку. Они установили, что в канистрах содержится тёмная жидкость с резким химическим запахом, на земле размещены кости, предположительно, от убоя птицы. Подобные факты создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Сейчас эксперты выясняют, что за жидкость в канистрах и насколько она навредила окружающей среде. После этого Росприроднадзор займётся вопросом ликвидации отходов.

Фото: Piter.tv

