Нетрезвого водителя задержали на Васильевском острове

Правонарушителя передали представителям ДПС для дальнейших разбирательств.

Вечером в четверг, 19 декабря, сотрудники отдела вневедомственной охраны по Василеостровскому району Санкт-Петербурга на Благовещенской площади задержали пьяного 39-летнего мужчину, управляющего автомобилем "Range Rover".

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, получив сигнал тревоги от персонала отеля на 8-й линии Васильевского острова, наряд Росгвардии немедленно отправился на место происшествия. Выяснилось, что неизвестный гражданин, находясь в сильнейшем алкогольном опьянении, попытался арендовать комнату в отеле. Когда ему отказали в проживании, он вернулся в автомобиль, в котором находились женщина и ребёнок, и направился в сторону набережной Лейтенанта Шмидта.

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Росгвардия обнаружила машину на Благовещенском мосту и заблокировала её. Водитель имел явные признаки алкогольного опьянения. Правонарушителя передали представителям ДПС для дальнейших разбирательств.

Ранее мы сообщили о том, что росгвардейцы задержали в Красносельском районе гражданина, находившегося в федеральном розыске.

Фото и видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти