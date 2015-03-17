Нетрезвая автоледи врезалась в автобусную остановку в Приморском районе

Ответственность за происшествие может быть возложена как на саму девушку, так и на владельца машины.

Утром в пятницу, 29 ноября 19-тилетняя девушка, находясь за рулем автомобиля Mercedes в состоянии алкогольного опьянения, совершила наезд на автобусную остановку на улице Репищева, 16.

Как информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, cотрудники ГИБДД установили, что девушка не имела водительских прав. В отношении нее был составлен протокол по статье 12.26 часть 2 КоАП РФ за отказ пройти медицинское освидетельствование на наличие алкоголя в крови.

Также полиция занимается выяснением личности владельца автомобиля. Ответственность за происшествие может быть возложена как на саму девушку, так и на владельца машины. Если будет доказано, что владелец разрешил девушке сесть за руль, ему грозит административная ответственность по статье 12.7 КоАП РФ за передачу управления автомобилем лицу без соответствующих прав. Если же окажется, что владелец не знал о действиях девушки, ей может грозить уголовное преследование за угон.

Автомобиль был эвакуирован на специализированную стоянку.

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Фото: Piter.TV