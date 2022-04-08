Жители дома 56 по 7-й линии Васильевского острова второй день сидят без горячей и холодной воды

Как рассказали жители дома, УК "МИР" вечером 19 ноября отказывалась принимать заявку, ссылаясь на нерабочее время.

Жители дома 56 по 7-й линии ВО сообщили Piter.tv, что с вечера 19 ноября и по настоящее время в доме нет ни горячей, ни холодной воды. От УК жильцы не могут получить внятных объяснений.

Как рассказали жители дома, УК "МИР" вечером 19 ноября отказывалась принимать заявку об отсутствии воды, ссылаясь на нерабочее время.

Сегодня представители управляющей компании подтвердили, что произошла некая авария, но при этом работы по её устранению не ведутся.

Piter.tv обратился за комментарием к "Водоканалу".

Видео: Piter.tv