Бастрыкин поручил повторно возбудить дело в связи с нелегальной торговлей у метро "Ломоносовская"

В настоящее время в Главном следственном управлении по городу продолжается процессуальная проверка.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин распорядился о повторном возбуждении уголовного дела, касающегося нелегальной торговли в Невском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ведомства.

В аккаунт Информационного центра СК в соцсети "ВКонтакте" поступила информация о том, что у станции метро "Ломоносовская" в течение нескольких лет осуществляется незаконная уличная торговля продуктами питания и прочими товарами.

Ранее Бастрыкин уже давал указание подготовить отчет по данной проблеме. В Главном следственном управлении СК России по Петербургу было открыто уголовное дело, однако зампрокурора Невского района Денис Иванов отменил это решение. В настоящее время в Главном следственном управлении по городу продолжается процессуальная проверка.

Ранее мы сообщили о том, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения мигранта на школьника в Петербурге.

Фото: СК РФ