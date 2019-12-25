Инспекторы Эконадзора обнаружили нелегальную свалку отходов в Ломоносовском районе Ленобласти

Анализ почвы и степень загрязнения будут изучены в испытательной лаборатории.

В Ломоносовском районе Ленобласти инспекторы Эконадзора провели выездное обследование, в ходе которого обнаружили несанкционированную свалку отходов. В отношении владельца участка был составлен административный протокол по статье "Невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв".

19 июня в СНТ Ломоносовского района вновь прибыли инспекторы Эконадзора, на этот раз в сопровождении полиции. Почва была проверена на загрязнение, взяты пробы. Помимо штрафа, нарушитель природоохранного законодательства обязан возместить ущерб, причиненный окружающей среде.

Анализ почвы и степень загрязнения будут изучены в испытательной лаборатории. Это необходимо для определения вреда, причиненного окружающей среде, и размера компенсации за нанесенный ущерб в судебном порядке, как указано в сообщении Комитета государственного экологического надзора 47 региона.

Также будет проверена корректность использования земельных участков. Было установлено, что контролируемое лицо использовало часть земель за пределами предоставленного участка. Эти действия будут зафиксированы в отчете, который будет передан администрации Виллози и специалистам Росреестра для установления корректности границ СНТ и рассмотрения вопросов по соблюдению земельного законодательства.

Ранее мы сообщили о том, что особый противопожарный режим начнет действовать в Ленобласти с 19 июня.

Фото: Комитет государственного экологического надзора Ленобласти